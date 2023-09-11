هونج كونج: هطول أمطار غزيرة على بعض المناطق

هونج كونج - (د ب أ)

أوضح مرصد الأحوال الجوية في هونج كونج، أن أمطارًا غزيرة بشكل خاص هطلت على منطقة ساي كونج، حيث تم تسجيل أكثر من 100 ملليمترا من الأمطار خلال ساعة واحدة فقط، حتى الساعة العاشرة من صباح اليوم الاثنين.

وأفادت صحيفة "ذا ستاندرد" التي تصدر في هونج كونج، بأن هطول الأمطار في أنحاء المنطقة تسبب في حدوث فيضانات في تسوينج كوان أو، وكوون تونج.

وقالت السلطات إنها تلقت عددا من التقارير بشأن وقوع فيضانات في منطقتي ساي كونج وتسيونج كوان أو، كما تردد أن هناك بعض الأشخاص محاصرون داخل المركبات.

وأفادت إدارة النقل بأنه قد تم إغلاق طريق كوون تونج وجزء من حارات طريق تسوينج كوان أو، أمام حركة المرور بالكامل.

وتم الإبلاغ عما لا يقل عن خمس حالات لفيض المياه خلال 10 دقائق صباح اليوم، بينما لا تزال المدينة تحت تأثير الأمطار الغزيرة.