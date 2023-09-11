المغرب يعلق الدراسة في المناطق المتضررة من الزلزال

الرباط - (بي بي سي)

أعلنت وزارة التعليم المغربية تعليق الدراسة في المناطق المتضررة من الزلزال في أقاليم الحوز وشيشاوة وتارودانت اعتبارًا من اليوم الاثنين.

كما أعلنت الوزارة المغربية، مصرع 7 مدرسين وتضرر 530 مؤسسة تعليمية جراء الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد.

من جانبها، أعلنت الداخلية المغربية في بيان ارتفاع عدد القتلى جراء الزلزال إلى 2122 شخصا، وعدد الجرحى2421.