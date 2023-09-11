المغرب يقبل مساعدات 4 دول لمواجهة تداعيات الزلزال

الرباط - (ا ف ب)

وأعلن المغرب مساء الأحد أنه استجاب لأربعة عروض مساعدة قدمتها بريطانيا وإسبانيا وقطر والإمارات، لمواجهة تداعيات الزلزال.

يسابق رجال الإنقاذ المغاربة الزمن الاثنين بدعم من فرق أجنبية للعثور على ناجين وتقديم المساعدة لمئات المشردين الذين دمرت منازلهم بعد أكثر من 48 ساعة على الزلزال المدمر الذي خلف 2122 قتيلا بحسب آخر حصيلة رسمية غير نهائية.