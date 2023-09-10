ماكرون: مستعدون لتقديم المساعدات إلى المغرب بمجرد موافقة السلطات

وكالات

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأحد، استعداد بلاده لتقديم المساعدة إلى المغرب بمجرد موافقة السلطات المغربية.

من جانبها قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية آن كلير لوجندر، إن فرنسا مستعدة لمساعدة المغرب وإنها تنتظر طلبا رسميا للمساعدة.

وأضافت لوجندر لقناة (بي.إف.إم) التلفزيونية "سفارتنا بالمغرب في حالة تأهب قصوى. الأمور تحت سيطرة السلطات المغربية اليوم. ويجري تقييم للوضع في هذه المرحلة لم يطلب المغرب المساعدة".

وكان ماكرون من بين زعماء العالم الذين عرضوا المساعدة على المغرب.

هذا وارتفعت حصيلة الزلزال الأعنف من نوعه الذي ضرب المغرب ليل الجمعة السبت إلى مقتل 2012 شخصًا، وإصابة 2059، بينهم 1404 حالة خطيرة". وفق ما أفادت وزارة الداخلية المغربية.