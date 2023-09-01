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BBC

وزير خارجية روسيا: الأصدقاء في السعودية أبلغونا بهدف قمة جدة

01:37 م الجمعة 01 سبتمبر 2023

سيرجي لافروف

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وكالات

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن "الأصدقاء في السعودية أخطروا روسيا بأن قمة جدة حول أوكرانيا، كانت تهدف لإقناع الجميع بعدم جدوى المفاوضات بدون موسكو".

وأشار في كلمة ألقاها بمعهد موسكو للعلاقات الدولية بمناسبة بدء العام الدراسي في روسيا إلى أن خطة زيلينسكي "المجنونة وغير الواقعية وغير المتزنة" المكونة من 10 نقاط تحت مسمى "صيغة السلام"، طرحت على المجتمع الدولي ودعمها الغرب كحل وحيد للأزمة.

وأشار إلى أن الجميع يعرفون سعي الغرب لردع روسيا، وأن ما ظهر في هذه "الصيغة" يؤكد الموقف الذي يدافع عنه الغرب بوسائل غير نزيهة.

وقال: "أصدقاؤنا في السعودية التقوا في جدة لإيصال فكرة أنه لا جدوى للقاءات من دون روسيا، وهو ما تم تأكيده في جدة".

وتابع: من جانب الغرب، استمرت المحاولات للسيطرة على الأمانة العامة للأمم المتحدة بشكل مباشر أو غير مباشر، وهو ما تسعى روسيا لإبرازه في الأمم المتحدة.

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سيرجي لافروف الأصدقاء في السعودية وزير الخارجية الروسي قمة جدة حول أوكرانيا

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