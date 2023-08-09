لتحسين العلاقات.. بايدن يعلن عن زيارة مرتقبة لفيتنام
أ ش أ
أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الثلاثاء، أنه سيزور فيتنام "قريبا"، في إطار مسعى لتحسين العلاقات مع هانوي.
وقال بايدن - من ولاية نيومكسيكو، بحسب قناة (الحرة) الأمريكية - "سأزور فيتنام قريبا، لأن فيتنام تريد تغيير علاقتنا، وأن تصبح شريكا"، دون أن يحدد موعدا للرحلة.
وأضاف: "نجد أنفسنا في وضع تحدث فيه كل هذه التغييرات في كل أنحاء العالم، في وقت لدينا فيه فرصة ... لتغيير الديناميكية".
ولم يعلن البيت الأبيض رسميا عن الرحلة، فيما أدلى بايدن بهذه التصريحات خلال حديثه في فعالية جمع تبرعات سياسية بولاية نيو مكسيكو.
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