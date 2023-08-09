الأمم المتحدة: لا بديل عن التفاوض لإنهاء حرب السودان

وكالات

حذرت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون إفريقيا مارثا بوبي الأربعاء، من أن نطاق الحرب في السودان قد يتسع "ليشمل البلاد بالكامل".

وقالت بوبي عبر ترجمة رسمية خلال إفادة أمام جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في السودان، إن طرفي الحرب لا يحققان أي انتصار يذكر في الصراع.

كما أكدت أن "التنسيق بين الآليات والمبادرات الإقليمية لحل النزاع في السودان مهم وضروري، للاستفادة من الضغط الجماعي وتعزيز جهود الوساطة".

كذلك شددت على أنه "لا بديل عن الوصول لحل تفاوضي ينهي الحرب" في السودان.

يذكر أن النزاع الدامي الذي تفجر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ 15 أبريل الفائت، لا يزال مستمراً في العاصمة الخرطوم وضواحيها وفي إقليم دارفور غرب البلاد وبعض المناطق الجنوبية، دون التوصل إلى حل يذكر على الرغم من كافة المساعي الدولية والإقليمية.

فيما أسفرت الحرب عن مقتل 3900 شخص على الأقل، كما أجبرت نحو 4 ملايين آخرين على مغادرة بلداتهم ومنازلهم سواء إلى ولايات أخرى لم تطلها أعمال العنف أو إلى خارج البلاد.