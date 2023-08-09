ارتفاع حاد في الإصابة بجدري القرود في الصين مع انتشار الفيروس

بكين- (د ب أ)

ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بمرض جدري القردة (إمبوكس) في الصين بما يقارب الخمسة أضعاف خلال شهر يوليو الماضي، إلى مستوى جديد مرتفع مع تصاعد جهود الحكومة لاحتواء انتشار المرض المعدي.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن عدد حالات الإصابة بلغ الشهر الماضي 491 حالة، مقابل 106 حالات خلال يونيو السابق عليه، وفقا لبيان صادر عن المراكز الصينية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وقالت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها إن كل المرضى من الذكور وأن 96% منهم لديه علاقات جنسية مع ذكور آخرين.

وليس هناك أي حالات خطيرة بين المصابين كما لم تحدث أي وفيات من المرض حتى وقت قريب.

كان مكتب الصحة في الصين قد أعلن اكتشاف أول حالة إصابة بجدري القرود لدى شخص قادم من خارج البلاد في مدينة تشونجتشينج، في شهر سبتمبر الماضي.