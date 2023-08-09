فقدان 41 مهاجرا عقب انقلاب قارب في البحر المتوسط

روما - (د ب أ)

فٌقد ما لا يقل عن 40 شخصا عقب انقلاب قارب يقل مهاجرين في البحر المتوسط، وفقا لما قالته وكالة الأنباء الإيطالية " أنسا" نقلا عن ناجين من الحادث.

ويتردد أن القارب انطلق من مدينة صفاقس التونسية، متجها إلى إيطاليا وانقلب قبالة جزيرة لامبيدوسا الإيطالية.

وتمكنت سفينة شحن تابعة لمالطا من إنقاذ ثلاثة رجال وسيدة، وقامت قوات خفر السواحل بنقلهم إلى لامبيدوسا.

وقال الناجون إن 41 شخصا لقوا حتفهم. مع ذلك، قالت وكالة "أنسا" إنه لم يتم العثور على جثث بعد.

وذكرت وزارة الداخلية في روما أن أكثر من 90 ألف مهاجر وصلوا إلى الشواطئ الإيطالية حتى الآن هذا العام، وهو ضعف عدد الأشخاص الذين وصلوا إلى إيطاليا خلال نفس الفترة من العام الماضي.