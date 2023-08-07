وزيرا خارجية روسيا والصين يبحثان هاتفيًا الحرب الأوكرانية

موسكو - (د ب ا)

أعلنت وزارة الخارجية الروسية في بيان أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف تحدث هاتفيا مع نظيره الصيني وانج يي.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الوزارة قالت في البيان اليوم الاثنين إن الوزيرين ناقشا بعض القضايا الدولية، والقضايا الإقليمية " الساخنة" وتشمل أزمة أوكرانيا.

وكانت الصين قد قالت الشهر الماضي إنها تريد تعزيز التعاون مع الجيش الروسي.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن وزير الدفاع الصيني لي شانجفو قال خلال اجتماع في ذلك الوقت مع القائد العام للقوات البحرية الروسية نيكولاي يفمينوف إنه " في ظل الجهود المشتركة للجانبين، سوف تستمر العلاقات بين جيشي البلدين في التعمق والترسيخ باستمرار مما سوف يؤدي لإحراز تقدم جديد والوصول لمستوى جديد".