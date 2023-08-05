الحكومة اللبنانية: الوضع الأمني في لبنان لا يستدعي الهلع

بيروت- (د ب أ)

تابع رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، مع وزيري الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب والداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، التطورات المتصلة بالبيانات التحذيرية الصادرة عن سفارات المملكة العربية السعودية والكويت وألمانيا لرعاياها في لبنان.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة، في بيان أورده على صفحة رئاسة مجلس الوزراء بموقع "تويتر" اليوم السبت، إنه "بنتيجة البحث مع القيادات العسكرية والأمنية، أفادت المعطيات المتوافرة بأن الوضع الأمني بالاجمال لا يستدعي القلق والهلع ، وأن الاتصالات السياسية والأمنية لمعالجة أحداث مخيم عين الحلوة قطعت أشواطا متقدمة، والأمور قيد المتابعة الحثيثة لضمان الاستقرار العام ومنع تعكير الأمن أو استهداف المواطنين والمقيمين والسياح العرب والأجانب".

ووفق البيان ، "كلف ميقاتي بو حبيب التواصل مع الأشقاء العرب لطمأنتهم على سلامة مواطنيهم في لبنان".

كما طلب من مولوي دعوة مجلس الأمن المركزي للانعقاد للبحث في التحديات التي قد يواجهها لبنان في هذه الظروف الإقليمية المتوترة، واتخاذ القرارات المناسبة لحفظ الأمن في كل المناطق في كل المناطق اللبنانية.