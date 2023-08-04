بلغاريا تزود أوكرانيا بمدرعات من العهد السوفيتي
صوفيا - (د ب أ):
أعلنت بلغاريا اليوم الجمعة، أنها سترسل إلى أوكرانيا مركبات نقل مدرعة سوفيتية الصنع، وذلك في أول شحنة من المعدات العسكرية الثقيلة منذ غزو روسيا لجارتها في فبراير من العام الماضي.
ووافقت حكومة بلغاريا العضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو) والاتحاد الأوروبي على اتفاقية مماثلة سيتم توقيعها مع المسؤولين الأوكرانيين في صوفيا اليوم الجمعة.
وبموجب الاتفاق ستتبرع بلغاريا، العضو السابق في التكتل الشرقي الذي كان تحت قيادة الاتحاد السوفيتي، بالمركبات من مخزون وزارة الداخلية. ووفقا لمعلومات غير رسمية، سيشمل هذا نحو مئة ناقلة جنود مدرعة لم تعد البلاد بحاجة إليها.
يشار إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تتبرع فيها بلغاريا لأوكرانيا بمثل هذه المعدات الثقيلة، وذلك في أعقاب زيارة الرئيس فولوديمير زيلينسكي لها مطلع الشهر الماضي.
وأكدت الحكومة الجديدة الموالية للغرب في صوفيا، لأوكرانيا دعما عسكريا أكبر مما قدمته الحكومة الانتقالية السابقة.
ورفض الرئيس رومن راديف، الذي يعتبر من المتعاطفين مع روسيا والذي عين حكومة مؤقتة قبل إجراء انتخابات جديدة، السماح بتزويد أوكرانيا بالأسلحة والذخيرة.
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