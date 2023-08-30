توقف أكبر مفاعل نووي في السويد جراء انقطاع مفاجئ للكهرباء
ستوكهولم - (د ب أ)
من المقرر أن يتوقف عمل أكبر مفاعل نووي في السويد لأكثر من أسبوعين بعد أن تعرض لانقطاع مفاجئ للتيار الكهربائي في وقت مبكر من أمس الثلاثاء، وذلك بعد فترة قصيرة من استئناف عمله بعد توقف سابق.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أنه من المقرر استئناف عمل المفاعل "يونبير اس إي اوسكارشامان -3" في جنوب شرق السويد في 15 سبتمبر المقبل. وكانت المحطة قد توقفت عن العمل الجمعة الماضية.
وقالت الشركة " هناك مشكلة بشأن الضخ في نظام التوربين، ويجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة".
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