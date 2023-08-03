فرنسا تعلن انتهاء إجلاء مواطنيها عن النيجر
(وكالات)
أعلنت الحكومة الفرنسية اليوم الخميس إجلاء 1079 شخصا جوا، وانتهاء عملية إجلاء أجرتها لترحيل الفرنسيين ومواطني دول أخرى عن النيجر بعد سيطرة العسكريين على الحكم هناك.
وقال وزير الدفاع سيباستيان لوكورنو على منصة "إكس"، إن الفرنسيين والأجانب الذين تم إجلاؤهم "هم الآن بأمان".
وأضافت وزارة الخارجية أن مجموع من تم إجلاؤهم 577 فرنسيا إضافة إلى "عدد كبير من جنسيات أخرى".
وكانت فرنسا قد ذكرت في وقت سابق أن ما يقدر بـ600 من مواطنيها كانوا يقيمون بشكل دائم في النيجر وقت الانقلاب، حيث استعان الجيش الفرنسي بخمس طائرات في عملية الإجلاء.
وأطيح برئيس النيجر محمد بازوم قبل أسبوع، في انقلاب نفذه حرسه الشخصي.
وتنشر فرنسا 1500 جندي في النيجر لمحاربة الإرهاب في منطقة الساحل التي تضم دولا كانت مستعمرات فرنسية سابقة، وتقع على الطرف الجنوبي للصحراء.
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