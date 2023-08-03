المجلس العسكري للنيجر يعرب عن " سعادته " للتعاون مع مالي
باماكو - (د ب أ)
أعربت النيجر، التي سيطر عليها المجلس العسكري في 26 يوليو الماضي، عن سعادته بشأن احتمال التعاون الوثيق مع مالي، التي يسيطر عليها الجيش بعد انقلاب في مايو 2021.
وقال نائب رئيس المجلس العسكري في النيجر الجنرال ساليفو مودي، بعد اجتماع مع الحكومة في باماكو، عاصمة مالي أمس الأربعاء" نحن سعداء بشأن التقارب الذي نحظى به مع أشقائنا في مالي".
وأضاف أن هناك تعاونا جيدا بالفعل، خاصة في المجال الأمني.
ويشار إلى أن المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس ) فرضت عقوبات على مالي وبوركينا فاسو، اللتين يحكمهما مجلس عسكري بعد وقوع انقلابين عسكريين في يناير 2022. ويشار إلى أن الدولتين تقفان إلى جانب النيجر.
سوق مصراوى
-
أفخم وأقوى العطور الرجالية لصيف 2023 بأقل من 100 جنيهتفاصيل
-
أفضل منتجات لتبيض الأسنان في المنزل بسهولة.. بأسعار تبدأ من 63 جنيهاتفاصيل
-
بقسط شهري يبدأ من 369 جنيها.. أفضل تكييف هواء لصيف 2023تفاصيل
-
تبدأ من 350 جنيها.. أسعار الباور بانك في الأسواق مع تخفيف الأحمالتفاصيل
-
أحدث صيحات موضة الحقائب النسائية لعام 2023 بأسعار تبدأ من 69 جنيهاتفاصيل
-
أحدث صيحات الملابس الرياضية للنساء لصيف 2023تفاصيل
فيديو قد يعجبك: