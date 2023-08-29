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روسيا تعلن إحباط هجوم مسيرات أوكرانية جنوب موسكو

12:00 م الثلاثاء 29 أغسطس 2023

مسيرات أوكرانية

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(وكالات)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إسقاط طائرتين أوكرانيتين بدون طيار فوق مقاطعة تولا جنوب موسكو صباح اليوم الثلاثاء.

وقالت الدفاع الروسية في بيان لها: هذا الصباح أحبطت محاولة قام بها نظام كييف لشن هجوم إرهابي بطائرتين بدون طيار على أهداف في الأراضي الروسية".

وأضاف البيان أن الدفاعات الجوية المناوبة ️دمرت المسيرتين فوق أراضي مقاطعة تولا.

يأتي ذلك بعد ساعات على إسقاط مسيرة في مقاطعة بيلجورود في وقت متأخر مساء أمس.

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