صورة السجين ترامب تتحول إلى سلعة تجارية في الولايات المتحدة

صورة السجين ترامب تتحول إلى سلعة تجارية في الولايا



واشنطن - (بي بي سي)

تحولت صورة الرئيس الأمريكي السابق السجين دونالد ترامب، التي نشرتها محكمة في جورجيا مساء الخميس، إلى سلعة رابحة - قمصان وأكواب وملصقات وحتى دمى، يروج لها الأصدقاء والأعداء على حد سواء.

وتبنى المؤيدون ومديرو حملة "أمريكا أولا" صورة الاعتقال، إذ يعتبرون ترامب ضحية ويقولون إن التهم الموجهة إليه لها دوافع سياسية.

بالنسبة للمنتقدين، تعتبر الصورة رمزًا للعدالة وعقابا على قائمة طويلة من الانتهاكات القانونية التي لا بد من دفع ثمنها وتحمل تبعاتها.

وتباع صورة ترامب للطرفين، فلجنة جمع التبرعات التابعة لترامب "أنقذوا أمريكا" طبعت على الصورة عبارة "لا تستسلم أبدًا!" وتبيع القميص بـ34 دولارًا، وحامل المشروبات لشخصين بـ15 دولارا، والكوب بـ25 دولارًا.

ويسوق للقمصان التي كتب عليها "حرروا ترامب" ابنه دون جونيور،وتباع بـ29.99 دولارًا، أما الملصقات فتباع بـ19.99 دولارًا.

وعلى الجانب الآخر من الانقسام السياسي، يبيع مشروع لينكولن، وهو مجموعة بارزة مناهضة لترامب أسسها الجمهوريون، 6 نظارات صغيرة بـ55 دولارًا، وكوب كتب عليه "FAFO" وهو شعار ساخر يستخدمه منتقدو ترامب بشكل كبير ويقصد منه التحذير أن من يتصرف بحماقة عليه مواجهة العواقب. ويباع بـ 26 دولارا.

وفي لوس أنجلوس، بدأ أحد متاجر القمصان، غير المنتسب إلى أي حملة، في بيع القمصان المزينة بالصورة. فهي بالنسبة له تجارة مربحة.