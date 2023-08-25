الأمم المتحدة تعيد فتح مقرها في جنيف بعد إغلاقه لمشكلة أمنية

وكالات

أعادت الأمم المتحدة فتح مقرها الأوروبي في جنيف بسويسرا بعد أن أغلقته في وقت سابق، اليوم الجمعة، بسبب مشكلة أمنية غير محددة.

وقالت المنظمة في بيان نشرته، اليوم الجمعة، إنه "يرجى العلم أن المشكلة في قصر الأمم قد تم حلها الآن. وأعيد فتح جميع نقاط الدخول".

ولم تقدم مزيدًا من التفاصيل حول المشكلة الأمنية.

وكانت متحدثة باسم الأمم المتحدة قالت صباح اليوم الجمعة، إن المنظمة الدولية أغلقت مقرها في جنيف بسبب "مشكلة أمنية مستمرة".

وأضافت أن "أجهزة الأمن التابعة للأمم المتحدة تحقق في الأمر ومن المتوقع حله قريبًا".