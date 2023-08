ارتفاع عدد إصابات الإعصار "لان" في اليابان إلى 49 شخصا (فيديو)

(وكالات)

أعلنت الحكومة اليابانية أن الإعصار "لان" اتجه شمالا فوق بحر اليابان اليوم الأربعاء، بعدما جلب أمطارا غزيرة إلى جزيرة اليابان الرئيسية، لتؤثر على أغلب الأجزاء الغربية من البلاد، مخلفا 49 مصابا.

"Typhoon Lan wreaks havoc in western Japan, triggering evacuations, power outages, flight cancellations, and disruption of cultural events like a nationwide baseball tournament. #TyphoonLan #Japan #WeatherDisruption" pic.twitter.com/0udCpJw7I6