ارتفاع عدد إصابات الإعصار "لان" في اليابان إلى 49 شخصا (فيديو)

(وكالات)

أعلنت الحكومة اليابانية أن الإعصار "لان" اتجه شمالا فوق بحر اليابان اليوم الأربعاء، بعدما جلب أمطارا غزيرة إلى جزيرة اليابان الرئيسية، لتؤثر على أغلب الأجزاء الغربية من البلاد، مخلفا 49 مصابا.

"Typhoon Lan wreaks havoc in western Japan, triggering evacuations, power outages, flight cancellations, and disruption of cultural events like a nationwide baseball tournament. #TyphoonLan #Japan #WeatherDisruption" pic.twitter.com/0udCpJw7I6 — ChroniBuzz (@liv59224) August 15, 2023

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من هطول أمطار غزيرة مصحوبة برعد في شرق اليابان المطل على المحيط الهادئ اليوم الأربعاء، بالإضافة إلى احتمالية أن يؤثر الإعصار على شرق إلى شمال اليابان على طول ساحل بحر اليابان حتى غد الخميس، بحسب وكالة أنباء "كيودو".

🇯🇵 Lan aterrizó hoy martes a las 5:00 am cerca de #Shionomisaki , provocando fuertes lluvias, inundaciones, cortes de energía, cancelación de vuelos y evacuación de miles de personas 🚨 #TyphoonLan #Japanpic.twitter.com/dOU9CLUwb7 — tuiterlandia (@twiterlandia33) August 15, 2023

وأدت الأمطار الغزيرة في وسط البلاد إلى تعليق خدمات قطارات شينكانسن الفائقة السرعة بين محطتي طوكيو وهاكاتا اليوم الأربعاء. كما علقت السكك الحديد الخدمات بين محطتي ناجويا وأوكاياما حتى أمس الثلاثاء.

وأعلنت هيئة الإطفاء وإدارة الكوارث تسجيل 49 إصابة في ثمانية أقاليم.

ووصل الإعصار "لان" اليابسة في شبه جزيرة "كي" غربي اليابان في وقت مبكر من أمس الثلاثاء، ليصبح أول إعصار يعبر الساحل الياباني العام الجاري، بحسب هيئة الأرصاد الجوية.