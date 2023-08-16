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BBC

ارتفاع عدد إصابات الإعصار "لان" في اليابان إلى 49 شخصا (فيديو)

12:53 م الأربعاء 16 أغسطس 2023

الإعصار لان

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(وكالات)

أعلنت الحكومة اليابانية أن الإعصار "لان" اتجه شمالا فوق بحر اليابان اليوم الأربعاء، بعدما جلب أمطارا غزيرة إلى جزيرة اليابان الرئيسية، لتؤثر على أغلب الأجزاء الغربية من البلاد، مخلفا 49 مصابا.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من هطول أمطار غزيرة مصحوبة برعد في شرق اليابان المطل على المحيط الهادئ اليوم الأربعاء، بالإضافة إلى احتمالية أن يؤثر الإعصار على شرق إلى شمال اليابان على طول ساحل بحر اليابان حتى غد الخميس، بحسب وكالة أنباء "كيودو".

وأدت الأمطار الغزيرة في وسط البلاد إلى تعليق خدمات قطارات شينكانسن الفائقة السرعة بين محطتي طوكيو وهاكاتا اليوم الأربعاء. كما علقت السكك الحديد الخدمات بين محطتي ناجويا وأوكاياما حتى أمس الثلاثاء.

وأعلنت هيئة الإطفاء وإدارة الكوارث تسجيل 49 إصابة في ثمانية أقاليم.

ووصل الإعصار "لان" اليابسة في شبه جزيرة "كي" غربي اليابان في وقت مبكر من أمس الثلاثاء، ليصبح أول إعصار يعبر الساحل الياباني العام الجاري، بحسب هيئة الأرصاد الجوية.

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