مصر تستضيف اجتماع آلية التعاون الثلاثى

وكالات

عقد وزير الخارجية سامح شكري اليوم الثلاثاء، اجتماعًا مع نظيريه الأردني أيمن الصفدي والعراقي فؤاد حسن، في مقر وزارة الحارجية، وذلك فى إطار آلية التعاون الثلاثى التي تجمع الدول الثلاث.

وذكر السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، في بيان اليوم الثلاثاء، أن الآلية الثلاثية - التى جاء اجتماعها على هامش استضافة القاهرة لاجتماع لجنة الاتصال العربية المعنية بسوريا- تشكل منصة هامة على صعيد الجهود المشتركة الرامية إلى تعزيز آليات التعاون الاقتصادى بين الدول الثلاث فى المجالات المختلفة، وكذا التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حفاظاً على وحدة الصف العربي وصون أمن واستقرار دول وشعوب المنطقة. وقد مثل الاجتماع فرصة سانحة لمتابعة مشروعات التعاون والتكامل الإستراتيجي بين الدول الثلاث.

وكشف أبو زيد، أن وزراء خارجية الدول الثلاثة اتفقوا علي عقد اجتماع متابعة على هامش الاجتماعات رفيعة المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك فى سبتمبر القادم، وذلك للوقوف بدقة على الموقف التنفيذى لمشروعات التعاون المشتركة وتوفير الدعم والتسهيلات اللازمة لتيسر تنفيذها علي أرض الواقع.