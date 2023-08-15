بعد عامان من وصولها للحكم.. طالبان تتحدث عن سياستها المستقبلية في أفغانستان

(وكالات)

أصدرت حركة طالبان، الثلاثاء، بيانا للاحتفال بالذكرى الثانية للسيطرة على أفغانستان، وأكدت فيه أن مسؤوليها سيستمرون في الحكم ضمن "إطار الشريعة الإسلامية طالما ظلوا على قيد الحياة".

وأشادت طالبان بـ"التضحيات الكبيرة" التي قدمها الأفغان من أجل إقامة النظام الإسلامي في أفغانستان، وقالت: "إن عشرين عاما من الجهاد والنصر ضد الاحتلال هو حقيقة يفخر بها شعب أفغانستان والأمة الإسلامية بأكملها، في الواقع، إنه يقوي إيمانهم بالله".

وأكد بيان طالبان أن مسؤوليها سيستمرون في الحكم في "إطار الشريعة الإسلامية طالما هم على قيد الحياة".

وأضافت الحركة أن "غزو كابول أثبت مرة أخرى أنه لا يمكن لأحد السيطرة على الأمة الأفغانية، وضمان بقائهم في هذا البلد".

وأكدت طالبان أن مسؤوليها "سيعملون من أجل التنمية والاستقرار في البلاد"، وقالت إنه "لن يُسمح لأي غزاة بتهديد استقلال وحرية أفغانستان".

وبحسب منظمة العفو الدولية، فإن أفغانستان "غرقت في براثن الفقر بسبب عزلتها الدولية والاضطراب الاقتصادي الذي سببه استيلاء طالبان على السلطة في عام 2021".