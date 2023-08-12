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BBC

ارتفاع قتلى هجوم داعش على حافلة عسكرية سورية إلى 33 جنديا

10:37 ص السبت 12 أغسطس 2023

تنظيم داعش

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دمشق/ لندن-(د ب أ)

ارتفع عدد قتلى هجوم تنظيم داعش وهو الثاني هذا الأسبوع، على حافلة عسكرية سورية شرقي البلاد إلى 33 جنديا، حسب المرصد السوري لحقوق الإنسان .

وقال المرصد، الذي يتخذ من بريطانيا مقرا له في بيان صحفي اليوم السبت، إن عدد القتلى لايزال مرشحا للارتفاع لوجود جرحى بعضهم بحالات خطرة، مشيرا إلى نجاة ركاب حافلتين من الهجوم الدموي لعناصر التنظيم.

وأضاف المرصد، أن مسلحي داعش قاموا باستهداف حافلة عسكرية واحدة على الأقل ضمن بادية الميادين على طريق دير الزور – حمص، في هجوم هو الأعنف خلال عام 2023 .

وكانت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أكدت، نقلا عن مصدر عسكري، وقوع الهجوم الذي استهدف حافلة، أول أمس الخميس، بيد أنها اكتفت بالقول إن "عددا من الجنود" قتلوا أو أصيبوا.

ووفق المرصد، بلغت حصيلة القتلى خلال العمليات العسكرية ضمن البادية السورية 412 قتيلا منذ مطلع العام الجاري .

وبحسب القوات الحكومية لا تزال مناطق في بادية دير الزور الجنوبية والشرقية تشكل ملاذا لعناصر "داعش"، إلى جانب طريق دمشق دير الزور جنوب غرب دير الزور.

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