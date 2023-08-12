الخارجية الروسية: أي تدخل عسكري محتمل في النيجر سيزعزع الاستقرار

وكالات:

حذرت الخارجية الروسية من أي تدخل عسكري في النيجر، سيتسبب في زعزعة الاستقرار في الدولة الإفريقية المضطربة بقوة.

وقررت المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا (إيكواس)، في اجتماع يوم الخميس، تفعيل قوة احتياطية تحسبا لتدخل عسكري محتمل في النيجر.

وتعهدت إيكواس، بعد اجتماع لرؤساء الدول الأعضاء في العاصمة النيجيرية أبوجا، بفرض عقوبات على المجلس العسكري ومنع أعضائه من السفر وتجميد أصوله وتفعيل قوة إقليمية.

وأطاح الحرس الرئاسي في النيجر الرئيس محمد بازوم في 26 يوليو.