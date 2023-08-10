فقدان 12 شخصا بعد انفجار مصنع في موسكو

موسكو - (د ب أ)

ما زال لم يتم العثور على 12 شخصا عقب وقوع انفجار غامض في مبنى مصنع، يعتقد أنه تابع لقطاع الأسلحة الروسي.

ونقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء عن قطاع الطوارئ القول إنه ما يزال يتم البحث عن المفقودين أسفل حطام المبنى في بلدة سيرجيف بوساد، على بعد 70 كيلومترا شمال شرق موسكو.

وأسفر الانفجار عن وفاة شخص وإصابة 55 آخرين.

ووقع الانفجار في مصنع زاجورسك للبصريات والقطع الميكانيكية .

ويتردد أن الخطأ البشري هو السبب الرسمي للانفجار. وقالت السلطات إن النيران اندلعت في مخزن للألعاب النارية بالمصنع.

ولكن وفقا لتحقيق أجراه موقع "أجينتستوف" الإخباري المستقل، فإن المصنع يشارك في عملية تطوير طائرة مقاتلة روسية جديدة.

ومن المعروف أيضا أن المصنع يقوم بتصنيع أجهزة بصرية لأغراض عسكرية.

وفي ظل الغزو الروسي لأوكرانيا، هناك تكهنات تفيد باحتمال تعرض المصنع لهجوم بطائرات درون.

ويشار إلى أن أوكرانيا تقوم بتكثيف الهجمات بطائرات الدرون داخل روسيا، ويشمل ذلك فوق موسكو والمناطق الحدودية القريبة من أوكرانيا.