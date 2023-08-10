الأول منذ الخمسينيات.. قرش يهاجم امرأة في نيويورك (فيديو)

(وكالات)

قالت السلطات الأمريكية إن امرأة تبلغ من العمر 65 عاما تعرضت لهجوم من قرش مفترس في روكواي بيتش، في هجوم هو الأول في مياه مدينة نيويورك منذ عقود.

وقالت متحدثة باسم إدارة الحدائق بالمدينة، إن المرأة التي تدعى تاتيانا كولتونيوك قيل إنها من أوكرانيا، تعرضت للعض في ساقها اليسرى عندما كانت تسبح بالقرب من بيتش 59. وانتزع القرش بعضته جزءا من ساقها، تاركا جرحا متسعا وعميقا بعدة بوصات.

New York Sahilinin 3 metre açıklarında yüzen 65 yaşındaki Tatyana Koltunyuk isimli Ukraynalı kadına köpekbalığı saldırısı oldu



Aynı sahilde yaklaşık 70 yıldır köpekbalığı saldırısı olmadığı açıklandı pic.twitter.com/y8ZTY5F0D8 — Fahrettin Altay (@FahrettinAltay_) August 9, 2023

وكانت كولتونيوك تسبح بمفردها عندما سمع رجال الإنقاذ صراخها طلبا للمساعدة، وفقا لتقرير الشرطة، الذي أكد أن حالة المرأة "خطيرة لكنها مستقرة".

وأشار تقرير الشرطة إلى أن السيدة فقدت حوالي 20 رطلا من لحمها نتيجة العضة.

ووفقا لملف هجوم القرش الدولي التابع لمتحف فلوريدا، وهو قاعدة بيانات لجميع هجمات أسماك القرش المعروفة، كان هناك 20 هجوما غير مبرر لأسماك القرش في ولاية نيويورك منذ عام 1837.

وذكر أن الهجوم الذي تعرضت له كولتونيوك، هو أول هجوم مؤكد من قبل أسماك القرش في مدينة نيويورك منذ الخمسينيات. وكانت آخر عضة سمكة قرش موثقة في المدينة المدرجة في قاعدة البيانات في عام 1958، عندما تعرض رجل للعض من قبل سمكة قرش بعد استفزازها.