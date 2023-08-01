فرنسا تعلن عدم إجلاء الجنود العسكريين من النيجر

وكالات

أعلنت هيئة أركان الجيوش الفرنسية، اليوم الثلاثاء، عن الإجلاء من النيجر سيشمل فقط مدنيين فرنسيين وأوروبيين، وفق وكالة فرانس برس.

وأضافت هيئة أركان الجيوش الفرنسية، أن الإجلاء من النيجر لن يشمل أي عسكري فرنسي.

ومن المقرر أن تبدأ فرنسا في إجلاء مواطنيها والأوروبيين الآخرين في النيجر اعتبارًا من يوم الثلاثاء، بعد أن استولى المجلس العسكري في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا على السلطة الأسبوع الماضي.

وأطيح بالرئيس محمد بازوم، الذي يعتبر أقوى حليف للغرب في منطقة الساحل، يوم الأربعاء الماضي، مما أدى إلى مزيد من عدم الاستقرار في المنطقة المضطربة بعد الانقلابات العسكرية في مالي وبوركينا فاسو المجاورتين في السنوات الأخيرة.