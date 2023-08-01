اشتباكات الجيش السوداني والدعم السريع تنتقل لمنطقة جديدة في أم روابة

(بي بي سي)



أفادت مصادر عسكرية سودانية، تحدثت لـ "بي بي بي سي" بأن اشتباكات وقعت بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في منطقة أم روابة بولاية شمال كردفان.

وقالت المصادر إن قوة من الجيش هاجمت مواقع للدعم السريع خلال تمشيطها للطريق الرابط بين ولايتيْ الخرطوم وشمال كردفان ، مشيرة إلى تكبد الجانبين خسائر بشرية.

وهذه هي المرة الأولي التي يشتبك فيها الجانبان في هذه المنطقة، بعد أن ظل القتال بينهما محصورا في مدينة الأُبيّض عاصمة الولاية.

ويحاول الجيش والدعم السريع السيطرة على هذه المدينة الاستراتيجية، التي تشكل حلقة الوصل بين العاصمة الخرطوم وإقليم دارفور، بجانب وجود مطار حيوي في المنطقة، يسيطر عليه الجيش في الوقت الحالي.