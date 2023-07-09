الأردن: مقتل ثلاثة مطلوبين في قضايا إرهاب خلال اشتباك مسلح

عمان - (بي بي سي)

أعلنت مديرية الأمن العام مقتل ثلاثة مطلوبين خطرين محكومين بقضايا الإرهاب باشتباك مسلح مع قوة أمنية خاصة، منهم اثنان فرا من أحد مراكز الإصلاح والتأهيل قبل أيام.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن قوة أمنية خاصة داهمت موقع وجود ثلاثة مطلوبين بقضايا إرهابية، بالقرب من الشريط الحدودي الجنوب الشرقي للمملكة، ومنهم شخصان فرا من داخل أحد مراكز الإصلاح والتأهيل قبل أيام، وثالث هو أحد المطلوبين الرئيسيين في خلية الحسينية الإرهابية ومقتل العميد عبد الرزاق الدلابيح، وبحقه عدة طلبات بقضايا إرهابية أخرى وشقيق أحد النزلاء الفارين، وطبقت معهم قواعد الاشتباك بعد أن بادروا بإطلاق عيارات نارية كثيفة باتجاه القوة، ما أدى إلى مقتل المطلوبين الثلاثة.

وفي التفاصيل، أكد الناطق الإعلامي أنه وقبل أيام تمكن نزيلان محكومان من الفرار من داخل أحد مراكز الإصلاح والتأهيل وتواريا عن الأنظار، إذ شكلت على الفور فرق تحقيق مشتركة من مختلف الإدارات المعنية للعمل على جمع المعلومات حولهم وتحديد مكان اختبائهم وضبطهم.

وتابع الناطق الإعلامي أنه وفي يوم أمس حددت نقطة وجودهم على بعد مئات الأمتار من الشريط الحدودية الجنوبية الشرقية للمملكة في منطقة وعرة جدا، إذ تم تجهيز قوة أمنية خاصة مدربة للتعامل مع تلك الظروف الصعبة، وانتشر الفريق في محيط المنطقة سيرا على الأقدام، وبدأ تمشيطها بحثا عنهم بعد أن تركوا المركبة وتواروا في الصحراء.

وأكد الناطق الإعلامي أن القوة الأمنية حاصرت الأشخاص بعد ملاحقتهم والوصول اليهم، وطبقت معهم قواعد الاشتباك بعد أن قاموا بإطلاق عيارات نارية كثيفة باتجاه القوة من أسلحة نارية أوتوماتيكية كانت بحوزتهم ما أدى لمقتلهم جميعا، وجرى نقل الجثث وجمع المضبوطات كافة التي كانت بحوزتهم ومن بينها أحد الأسلحة النارية الأوتوماتيكية التي استخدموها لمقاومة القوة، مشيرا إلى أنه تم تأكيد هوية المطلوبين الثلاثة بالطرق والفحوصات الفنية والمخبرية وعرض جثثهم على ذويهم الذين تعرفوا عليهم.