ارتفاع عدد قتلى الهجوم على مركز شرطة في إيران إلى 5

طهران- (د ب أ)

ذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا" أن حصيلة قتلى الهجوم على مركز شرطة، في جنوب شرق إيران، ارتفعت إلى خمسة أشخاص، من بينهم رجل شرطة وأربعة مهاجمين.

وأشارت وسائل إعلام رسمية إلى هجوم إرهابي تخلله تبادل كثيف لإطلاق النار، فيما أظهرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي إطلاق نار على طريق. ولم يتضح في بادئ الأمر خلفية الهجوم النادر.

#إيران 🇮🇷

اعلنت السلطات الامنيه #الايرانيه عن مقتل جميع الارهابيين الذين هاجموا احد مراكزها الامنيه في مدينة #زهدان pic.twitter.com/aGTXYyzx8f — sara hassan🇱🇧🇱🇧💚💚 (@liban0987) July 8, 2023



وتحدثت وكالة "تسنيم" أيضا عن انفجارين على الأقل وأن المهاجمين كان لديهم أحزمة ناسفة. وطبقا لما ذكرته وكالة "إرنا" الإيرانية للأنباء، تمت السيطرة على الوضع، بعد وصول قوات الأمن إلى الموقع.

غير أن مسؤولا إقليميا رفيع المستوى ذكر في وقت لاحق في مقابلة مع التلفزيون الحكومي أن المهاجمين أطلقوا مفرقعات نارية.

وكانت وكالة فارس الإيرانية قد نقلت في وقت سابق اليوم السبت عن شمس آبادي، المدعي العام بمدينة زاهدان قوله: إن عددا من المسلحين هاجموا صباح اليوم أحد مراكز الشرطة بمدينة زاهدان.

وأضاف شمس آبادي: "أن أحد رجال الشرطة استشهد خلال هذا الاشتباك المسلح".

وكان عدد من المسلحين الإرهابيين قد هاجموا صباح اليوم السبت، مركز الشرطة رقم 16 في مدينة زاهدان، مستخدمين أحزمة ناسفة حيث بادر اثنان منهم بتفجير نفسيهما.