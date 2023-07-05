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BBC

وزير الداخلية الأوكراني يكشف تفاصيل عملية التفجير داخل محكمة في كييف

10:38 م الأربعاء 05 يوليو 2023

دوي انفجار جديد في محكمة بالعاصمة الأوكرانية كييف

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وكالات

قال وزير الداخلية الأوكرانية إيغور كليمنكو، الأربعاء، إنّ الشرطة في العاصمة كييف تبلّغت بحدوث انفجار في محكمة محليّة، مشيرًا إلى أن أجهزة الطوارئ توجّهت إلى الموقع.

وقال كليمنكو في بيان على شبكات التواصل الاجتماعي "حالة طارئة في محكمة شيفتشينكيفسكي في كييف. تلقّت الشرطة بلاغًا بحدوث انفجار. وصلت فرق التحقيق التابعة للشرطة والقوات الخاصة وخبراء المتفجرات والأجهزة الضرورية الأخرى إلى الموقع".

ولم تصدر حصيلة فورية رسمية بالضحايا المحتملين.

وأضاف كليمنكو في بيانه "وفق المعلومات الأولية، فجّر رجل حضر إلى جلسة في المحكمة جهازًا غير محدد".

وطلب من سكان العاصمة عدم الاقتراب من الموقع والسماح لفرق الإغاثة بإنجاز عملها. وتابع "نعمل على تحديد التفاصيل".

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وزير الداخلية الأوكرانية انفجار في محكمة كييف محكمة شيفتشينكيفسكي

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