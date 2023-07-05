وصمة عار في جبين المجتمع الدولي.. برلمانية تنتقد إجبار إسرائيل أهالي جنين على إخلاء المخيم

كتب- نشأت علي:

قالت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب وعضو لجنة القيم بالبرلمان، إن القذف الإسرائيلي على جنين لا يتوقف، والاحتلال الإسرائيلي يجبر أهالي جنين العزل على ترك منازلهم وإخلاء مخيم جنين في الضفة الغربية؛ لاستخدامهم دروعًا بشرية أمام المقاومين الفلسطينيين.

وأكدت الجزار أن ‏ما فعله الكيان الصهيوني ‏بمثابة وصمة عار في جبين سلطات الاحتلال الإسرائيلي والمجتمع الدولي، وأن تمادي سلطات الاحتلال في مثل هذه الجرائم التي تعتبر جرائم حرب، يحتم على المجتمع الدولي إحالة مرتكبيها إلى المحاكمات العاجلة أمام المحكمة الجنائية الدولية، وسببه استمرار صمت المجتمع الدولي تجاه هذه الأعمال والجرائم الخطيرة التي تخالف أبسط قواعد القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.

وتساءلت الجزار، في بيان لها اليوم الأربعاء: أين المنظمات الحقوقية؟ أين المجتمع الدولي ومنظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي من هذه الجرائم؟ مؤكدةً ضرورة أن يسارع المجتمع الدولي والعالم كله في اتخاذ جميع الإجراءات؛ لوقف هذه الحرب والأعمال الإجرامية من سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.

ووجهت النائبة تحية تقدير واحترام للشعب الفلسطيني الصامد في وجه سلطات الاحتلال الإسرائيلي بمفرده ورفضه وبكل بسالة وقوة لهذه الجرائم، مطالبةً المجتمع الدولي بجميع دوله ومنظماته بالإسراع في تقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني الشقيق.

وقالت الجزار إنه يجب على العالم كله تأييد جميع المطالب المشروعة للشعب الفلسطيني؛ وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، ومواجهة جميع الأعمال الإرهابية والإجرامية من سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، ومنع بناء المستوطنات ومحاولات تهويد القدس وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكامل التراب الفلسطيني، مثمنةً المواقف المصرية التاريخية تجاه القضية الفلسطينية ودعمها المستمر للأشقاء الفلسطينيين.

وطالبت النائبة بمزيد من المساندة وموقف قوي من "الخارجية" المصرية يطالب الكيان الصهيوني بوقف القصف فورًا وإقرار الكيان الصهيوني بالحقوق المشروعة، والتي أقرتها قرارات الأمم المتحدة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" قد أفادت أن "قوات الاحتلال أرغمت مئات السكان من جنين على مغادرة المخيم تحت تهديد قصف منازلهم".

وقال التليفزيون الفلسطيني إنه "جرى إجلاء المئات من سكان مخيم جنين في الضفة الغربية لأماكن آمنة بسبب استمرار القصف الإسرائيلي".