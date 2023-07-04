(فيديو) وسائل إعلام: أنباء عن إصابة 5 أشخاص بعملية دهس شمال تل أبيب

(وكالات)

أفادت مراسلة، روسيا اليوم، بإصابة 5 أشخاص في حصيلة أولية، بعملية دهس شمال تل أبيب اليوم الثلاثاء، وبأن المنفذ قد قتل.

وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان: "تلقت شرطة إسرائيل بلاغ عن مركبة دهست عدد من المواطنين في شارع بينحاس روزين في مدينة تل أبيب وتم تحييد المنفذ".

من جهتها ذكرت "يديعوت أحرونوت" أن هناك 6-7 إصابات في مكان الحادث في تل أبيب، 3 منهم فاقدون للوعي، وسط سماع أصوات إطلاق نار في مكان الحادث.

وذكرت صحيفة "إسرائيل 24" أن منفذ العملية هو حسين خليلية من سكان منطقة السمع في الخليل، ولم ترد حتى اللحظة أنباء أخرى.