الصحة العالمية: الأطقم الطبية مُنعت من الدخول إلى مخيم جنين
وكالات
أكدت منظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء أن الأطقم الطبية مُنعت من الدخول إلى مخيم جنين لإسعاف المصابين، حسبما ذكرت فضائية "العربية".
وكانت الأمم المتحدة أعلنت عن استشهاد 3 أطفال في مخيم جنين مع اتساع نطاق العملية العسكرية الإسرائيلية.
وأعربت الأمم المتحدة عن انزعاجها من اتساع رقعة العملية العسكرية الإسرائيلية في مخيم جنين.
وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه اعتقل 120 شخصا، وإنه لا تزال لديه عشرة "أهداف" أخرى، وسط مخيم جنين.
هذا وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن طواقمها عثرت على شهيد صباح اليوم، في منطقة مرج ابن عامر في مدينة جنين.
وبهذا يرتفع عدد الشهداء الفلسطينيين منذ بداية العملية العسكرية الإسرائيلية في جنين إلى عشرة وأكثر من 100 إصابة، بينهم 20 حالة خطرة.
ونزح آلاف السكان من مخيم جنين الليلة الماضية إلى أماكن يعتقدون أنها آمنة بسبب التوغل الإسرائيلي العسكري في المخيم لليوم الثاني على التوالي.
وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمها نجحت في إجلاء 500 عائلة من داخل المخيم، إلى عدد من مراكز الإيواء داخل مدينة جنين.
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