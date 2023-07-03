الإمارات تعتمد إنشاء وزارة للاستثمار

أبوظبي - (د ب أ):

أعلن نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اعتماد إنشاء وزارة للاستثمار ضمن الهيكل الحكومي الاتحادي للإمارات.

وقال نائب رئيس الإمارات في بيان لحكومة الإمارات اليوم الاثنين: "ترأست اليوم اجتماعا لمجلس الوزراء بأبوظبي، أقررنا خلاله مجموعة من القرارات المهمة وكان أولها وبتوجيهات رئيس الدولة (الشيخ محمد بن زايد) اعتماد إنشاء وزارة للاستثمار في الدولة ضمن الهيكل الحكومي الاتحادي".

وأضاف "تم تعيين محمد حسن السويدي وزيرا للاستثمار، هدف الوزارة الجديدة تطوير الرؤية الاستثمارية للدولة، وتحفيز البيئة الاستثمارية داخليا، وتعزيز تنافسية إجراءاتنا وتشريعاتنا بشكل مستمر لضمان بقاء الدولة وجهة عالمية للاستثمار وفاعل رئيسي في حركة الاستثمارات العالمية".

و مد السويدي هو العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة (ايه دي كيو ) القابضة ، وهى شركة استثمارية في إمارة أبو ظبي .

ويتولى السويدي أيضا منصب رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للطاقة ، ومنصب نائب رئيس مجلس إدارة مطارات أبوظبي ونائب رئيس مجلس إدارة شركة "مصدر" والنائب الثاني لرئيس مجلس إدارة الدار العقارية.