الجيش السوداني: مقتل 20 من الدعم السريع خلال محاولة للهجوم على سلاح المدرعات

وكالات

أفادت مصادر بالجيش السوداني بأن 20 عنصرا من قوات الدعم السريع، لقوا مصرعهم خلال محاولة للهجوم على إحدى وحدات سلاح المدرعات.

وبحسب قناة العربية؛ فقد ذكر المصدر العسكري أن قوات الدعم السريع هاجمت أهم قواتنا بسلاح المدرعات بالتزامن مع ظهور قائد قوات الدعم السريع حميدتي.

كان مقطع فيديو مصور بثته وسائل التواصل الاجتماعي أظهر قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) بين عناصر مجموعته، حيث يعد ذلك هو أول إطلالة علنية له منذ عدة أشهر.

وذكر قائد الدعم السريع قائلا : "نعتذر للشعب السوداني بسبب تداعيات الحرب"، مضيفاً أن الحل العاجل لأزمة السودان يكمن في تغيير قيادات الجيش، وأنه يمكن التوصل إلى اتفاق خلال 72 ساعة إذا تم ذلك بحسب صحيفة سبق السعودية .

وأكد حميدتي : "لسنا دعاة فتنة أو حرب ونريد السلام.

كما أقر حميدتي ضمناً بانتهاكات ارتكبها بعض عناصر الدعم السريع في السودان حيث قال: "نتبرأ من عناصر الدعم المنفلتين".

كانت قوات الدعم السريع قد ذكرت، الخميس الماضي، أن وفدها المفاوض ما زال موجوداً في جدة.

من جهته قال الجيش السوداني إن وفده لمباحثات جدة عاد إلى البلاد يوم الأربعاء الماضي للتشاور، مع الاستعداد لمواصلة المباحثات متى تم استئنافها بعد "تذليل المعوقات".