بابا الفاتيكان: مكافحة تغير المناخ تحتاج إلى جهود شجاعة



روما - (د ب أ)

أكد البابا فرنسيس الأول بابا الفاتيكان اليوم الجمعة "تعاطفه الروحي" مع المتضررين من الحرائق التي شهدتها أجزاء من جنوب أوروبا والعواصف التي اجتاحت شمال إيطاليا.

وقال رئيس الكنيسة الكاثوليكية في برقية أرسلها إلى رئيس مجلس الأساقفة الإيطاليين، إن أحداث الطقس الأخيرة، أوضحت أن: "مكافحة تغير المناخ تتطلب بذل جهود شجاعة وبعيدة النظر".

وأشارت البرقية إلى أن بعض الخطوات ضرورية لحماية "الوطن المشترك" للبشرية بطريقة مسؤولة. كما أرسل البابا برقية مماثلة إلى مؤتمر الأساقفة اليونانيين.

وقال فرنسيس في كلتا البرقيتين إنه يأمل أيضا :" أن تحفز المخاطر التي يتعرض لها بيتنا المشترك ، والتي تفاقمت بسبب أزمة المناخ الحالية ، الجميع على تجديد جهودهم لرعاية منحة الخلق ، من أجل أجيال المستقبل".

وأشار البابا إلى موجة الحر التي شهدتها بعض الدول الأوروبية في الأيام والأسابيع الأخيرة، وأعرب عن مخاوفه العميقة من التهديدات التي تتعرض لها حياة البشر، وكذلك الأضرار الناجمة عن الحرائق في اليونان وإيطاليا.

وقال البابا أيضا إنه يصلي من أجل كل عمال الإنقاذ والطوارئ.