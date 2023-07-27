مصر تعلق على إنقلاب النيجر

القاهرة - (أ ش أ)

أكدت وزارة الخارجية أن جمهورية مصر العربية تتابع بقلق بالغ تطورات الأوضاع في النيجر، مشددة على حرصها على سلامة واستقرار جمهورية النيجر الشقيقة والحفاظ على النظام الدستوري والديمقراطي في البلاد.

كما أكدت الخارجية في بيان لها تضامنها الكامل مع شعب النيجر الشقيق، داعيةً إلى تغليب المصلحة العليا للوطن والحفاظ على سلامة المواطنين.