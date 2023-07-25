قوى الحرية والتغيير بالسودان: نسعى لتأسيس أكبر جبهة مدنية ممكنة لوقف الحرب

وكالات

قالت قوى الحرية والتغيير السودانية، إن الهدف الأساسى من المؤتمر الذي جرى عقده في العاصمة المصرية القاهرة اليوم الثلاثاء، إيقاف الحرب فى السودان وإحلال السلام وإنقاذ مواطنينا، موضحة أنّ القوى تسعى لتأسيس أكبر جبهة مدنية ممكنة لوقف الحرب.

وذكرت قوى الحرية والتغيير السودانية خلال المؤتمر الصحفي اليوم، أن السودان يمر بظرف دقيق، موضحة أنهم ناقشوا سبل وقف الحرب وبناء جبهة مدنية من أجل بناء الدولة.

وأشارت إلى أن السودان يعيش تجارب قاسية آملين أن يخرج منها، خاصة أن الحرب بكل خسائرها وضعتنا أمام واقع جديد، ويجب أن ننتهى عبر مرحلة انتقالية.

وانطلقت فى القاهرة، أمس الإثنين، اجتماعات لقيادات قوى الحرية والتغيير، المجلس المركزى القيادى، التى تستمر على مدى يومين، لمناقشة سبل إنهاء الحرب ومخاطبة جذور الأزمة، يأتى هذا فيما تتواصل الاشتباكات العنيفة بين الجيش السودانى والدعم السريع فى مدن العاصمة السودانية الخرطوم الثلاث، التى دخلت يومها الأول بعد المئة.