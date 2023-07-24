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موجة الحر.. وفاة 15 شخص بسبب حرائق متفرقة شرق الجزائر

05:27 م الإثنين 24 يوليو 2023

أحد عناصر الدفاع المدني في الجزائر يحاول إحماد حري

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(بي بي سي)

لقي خمسة عشر شخصا على الأقل حتفهم وأصيب ستة وعشرون آخرون، في حرائق متفرقة نشبت شرقي الجزائر.

وذكر بيان لوزارة الداخلية الجزائرية أن قوات الدفاع المدني أجْلَت ألفا وخمسمائة شخصا، جراء اقتراب النيران من مناطق سكنية.

وتشهد منطقة شمالي أفريقيا موجة حرّ غير مسبوقة، إذ فاقت الحرارة في عدد من المناطق سبع درجات، مقارنة بالمعدّلات الاعتياديّة في هذه الفترة من السنة.

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