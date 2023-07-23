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BBC

بعد نقلهم إلى بيلاروسيا.. جنود فاجنر يريدون الذهاب إلى إحدى دول الناتو

02:48 م الأحد 23 يوليه 2023

ألكسندر لوكاشينكو

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(وكالات)

كشف الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو لنظيره الروسي فلاديمير بوتين، أن مقاتلي مجموعة "فاغنر" العسكرية الروسية يثيرون التوتر باندفاعهم للتوجه "في رحلة إلى الغرب، إلى وارسو".


وأضاف خلال محادثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأحد في بطرسبورغ: "ربما لم يكن علي أن أفصح عن ذلك، لكنني سأفعل... مقاتلو "فاغنر" بدأوا يثيرون توتّرنا... يريدون التحرك إلى الغرب".

وقال لوكاشينكو إن مقاتلي "فاغنر" يريدون أن نسمح لهم بالذهاب في رحلة إلى وارسو، إلى رزيسزو".

وتابع: "نحتفظ بهم في وسط بيلاروس كما تم اتفقنا، لا أريد نقلهم إلى الغرب، لأن مزاجهم سيئ ويجب أن نشيد بهم، فهم يدركون ما يحدث حول دولة الاتحاد".

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