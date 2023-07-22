استمرار حرائق الغابات في اليونان

أثينا- (د ب أ)

ذكر خبير بهيئة الأرصاد الجوية اليونانية اليوم السبت، أنه لا تلوح في الأفق نهاية لموجة الحر في البلاد ، على الرغم من أن رجال الإطفاء تمكنوا من السيطرة على حرائق ضخمة، نشبت بالقرب من العاصمة.

ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 45 درجة مئوية، في جنوب اليونان، في مطلع الأسبوع، لكن شمال البلاد سيواجه أيضا درجات حرارة مرتفعة تصل إلى حوالي 40 درجة مئوية. حتى في معظم جزر "بحر إيجه"، ستتجاوز درجات الحرارة 38 درجة.

ونظرا لأن الشرارات يمكن ان تتسبب في حرائق غابات، أو تفاقمها، في الظروف الجافة، فقد كرر فريق الإطفاء تحذيرات بشأن خطورة عالية لحرائق الغابات". وقال متحدث باسم فريق الإطفاء للتلفزيون الرسمي صباح اليوم السبت "إننا نواجه أوقاتا أكثر صعوبة".

ومن جهة أخرى، وصل المئات من رجال الإطفاء من رومانيا وبلغاريا وبولندا وسلوفاكيا ومالطا، إلى اليونان ، لتعزيز أطقم إخماد الحرائق المحلية والمساعدة في مكافحة الحرائق.

وتدعم فرنسا وإيطاليا وتركيا وقبرص وإسرائيل والأردن أيضا تلك الجهود بطائرات ومروحيات لإخماد الحرائق، حسب هيئة الدفاع المدني اليونانية.

ويتوقع أن تصل درجات الحرارة في البر الرئيسي باليونان إلى 48 درجة مئوية بحلول الأربعاء، لتشهد البلاد درجة الحرارة القياسية البالغة 48.8 درجة مئوية التي تم تسجيلها في جزيرة صقلية الإيطالية قبل عامين.

ولا تزال بعض حرائق الغابات التي اندلعت قرب أثينا الاثنين الماضي مستعرة، فيما تواجه البلاد لفحة جديدة من الحرارة القادمة من الصحراء الكبرى خلال الأيام الستة المقبلة.

وقال رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس أمس الأول الخميس: "لم تنته الأوقات العصيبة بعد".

ويتواصل رئيس الوزراء مع قادة أوروبيين آخرين لتوفير المزيد من الطائرات ورجال الإطفاء لإخماد الحرائق.