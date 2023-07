هجوم أوكراني جديد على شبه جزيرة القرم وإعادة حركة المرور إلى الجسر

وكالات

ذكرت وسائل إعلام روسية، اليوم السبت، بعودة حركة المرور إلى جسر شبه جزيرة القرم، عقب إيقافها مؤقتا.

وكان حاكم شبه جزيرة القرم الموالي لروسيا، سيرجي أكسينوف، أعلن عن محاولات أوكرانية لاستهداف شبه الجزيرة بواسطة طائرة مسيرة.

🔥BREAKING 🔥

Crimea, attack of Ukrainian drones

🗣️«The enemy made an attempt to raid using UAVs on the infrastructure facilities of the Krasnogvardeisky district of the Republic of Crimea»

Strike on the military airfield👹🔥 pic.twitter.com/DHlfZgBip0

— Cloooud |🇺🇦 (@GloOouD) July 22, 2023