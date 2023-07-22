إعلان

BBC

هجوم أوكراني جديد على شبه جزيرة القرم وإعادة حركة المرور إلى الجسر

01:07 م السبت 22 يوليه 2023

هجوم أوكراني على شبه جزيرة القرم - أرشيفية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

وكالات

ذكرت وسائل إعلام روسية، اليوم السبت، بعودة حركة المرور إلى جسر شبه جزيرة القرم، عقب إيقافها مؤقتا.

وكان حاكم شبه جزيرة القرم الموالي لروسيا، سيرجي أكسينوف، أعلن عن محاولات أوكرانية لاستهداف شبه الجزيرة بواسطة طائرة مسيرة.

وأضاف أن الهجوم استهدف البنية التحتية في منطقة كراسنوفارديسكي بالقرب من مركز شبه الجزيرة.

ومن ناحية أخرى، قال حاكم بيلجورود الروسية، إن القوات الأوكرانية قصفت قرية في المقاطعة بذخائر عنقودية.

سوق مصراوى

شبه جزيرة القرم روسيا القوات الأوكرانية ذخائر عنقودية

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

اضغط للتفاصيل-بيان مهم من التعليم بشأن طلاب الثانوية المستحقين لدرجات الحافز الرياضي