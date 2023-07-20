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BBC

فرق الإطفاء تكافح للسيطرة على حرائق الغابات في تونس

10:59 م الخميس 20 يوليه 2023

حرائق الغابات في تونس

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وكالات

قالت الحماية المدنية في تونس الخميس، إن فرق الإطفاء في منطقة ملولة (شمال غرب) الحدودية مع الجزائر، تواصل جهودها الرامية لإخماد حريق غابات مستعر منذ يومين.

وأوضح المدير الجهوي للحماية المدنية عادل العبيدي، أن "عمليات الإطفاء متواصلة بالتنسيق مع الجيش من خلال تخصيص طائرة للوصول للنيران في المناطق الصعبة".

وتابع، أن النيران أتت على نحو 470 هكتار من الغابات في ملولة التابعة لمدينة طبرقة الساحلية. فيما تم إجلاء 12 عائلة مكونة من 24 فردا، نقلوا إلى مساكن بعيدة عن مناطق الحريق، من دون تسجيل إصابات ولا خسائر بشرية، وفقا للعبيدي.

وقررت السلطات التونسية، غلق المعبر الحدودي بملولة مؤقتا وتحويل المسافرين بين البلدين إلى معبر ببوش، بسبب كثافة الدخان في الطريق المؤدية إلى المعبر.
وتشهد تونس حاليا موجة حر تتجاوز المعدلات العادية بما بين 6 و10 درجات، وتتوقع الأرصاد الجوية أن تصل الحرارة الخميس إلى 47 درجة مئوية في مناطق بالجنوب التونسي.

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