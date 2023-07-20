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BBC

الاتحاد الأوروبي يقرر تمديد عقوباته على روسيا إلى 2024

06:54 م الخميس 20 يوليه 2023

الاتحاد الأوروبي

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وكالات

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، أنه قرر تمديد عقوباته المفروضة على روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ستة أشهر حتى 31 يناير 2024.

وقال المجلس الأوروبي في بيان: "هذه العقوبات، التي بدأ تطبيقها لأول مرة في 2014 رداً على أفعال روسيا التي تزعزع استقرار الوضع في أوكرانيا، اتسع نطاقها بشدة منذ فبراير 2022، رداً على العدوان العسكري الروسي غير المبرر على أوكرانيا"، وفقا لوكالة رويترز.

وتتألف حزم العقوبات من مجموعة واسعة من التدابير القطاعية، بما في ذلك قيود مفروضة على التجارة والتمويل والتكنولوجيا والسلع ذات الاستخدام المزدوج والصناعة والنقل والسلع الكمالية، كما تشمل حظر استيراد أو نقل نفط خام منقول بحراً وبعض المنتجات البترولية من روسيا إلى الاتحاد الأوروبي، وإلغاء نظام سويفت المصرفي (SWIFT) للعديد من البنوك الروسية، وتعليق أنشطة البث وتراخيص العديد من المنافذ المدعومة من الكرملين، بالإضافة إلى ذلك، تم تبني تدابير محددة لتعزيز قدرة الاتحاد الأوروبي على مواجهة الالتفاف على العقوبات.

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