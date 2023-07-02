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BBC

إسرائيل: طائرات حربية إسرائيلية استهدفت بطارية للدفاع الجوي السوري

11:35 ص الأحد 02 يوليه 2023

طائرة حربية اسرائيلية

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(وكالات)

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، يوم الأحد إن طائرات حربية إسرائيلية استهدفت بطارية الدفاع الجوي السوري التي أُطلق منها صاروخ مضاد للطائرات باتجاه إسرائيل في وقت سابق.

وأضاف أن الطائرات هاجمت أيضا أهدافا أخرى في المنطقة، في حين لم ترد أنباء عن وقوع إصابات جراء الصاروخ السوري.

وكان متحدث عسكري إسرائيلي قال في وقت سابق إن الصاروخ الذي أُطلق من الأراضي السورية انفجر في الجو.

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