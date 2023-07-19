الكرملين يحدد موقف بوتين من حضور قمة "بريكس"

(وكالات)



أعلن الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قرر المشاركة في قمة بريكس في جنوب إفريقيا الشهر المقبل عبر تقنية الفيديو كونفرنس.



وأكد بيسكوف أن مشاركة بوتين في قمة "بريكس" ستكون "مشاركة كاملة"، وأضاف أن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف سيحضر الحدث على رأس الوفد الروسي.

وفي وقت سابق اليوم أعلن مكتب رئيس جنوب إفريقيا أن بوتين لن يحضر قمة "بريكس" في البلاد، وذلك "باتفاق متبادل"، على أن يمثل روسيا في القمة وزير خارجيتها سيرغي لافروف.