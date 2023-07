فيديو.. هل نام بايدن أثناء لقائه الرئيس الإسرائيلي؟

(وكالات)

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي لقطة من استقبال الرئيس الأمريكي جو بايدن، للرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ في البيت الأبيض الأمر الذي أثار تفاعلا.

وأبرز المغردون تصريحات أدلى بها بايدن عن السعودية وفتح المجال الجوي لإسرائيل في حين تداول نشطاء آخرون لقطة للرئيس الأمريكي زعموا فيها أنه كان "نائما" خلال لقاء هرتسوغ، فيما لفت آخرون إلى أنه كان يقرأ من ورقة وضعها على فخذيه.

Herzog looking up to see if he's on 'Punk'd 2023' as Biden dozes off. pic.twitter.com/xcf7rY3s9p