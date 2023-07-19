فيديو.. هل نام بايدن أثناء لقائه الرئيس الإسرائيلي؟

(وكالات)

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي لقطة من استقبال الرئيس الأمريكي جو بايدن، للرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ في البيت الأبيض الأمر الذي أثار تفاعلا.

وأبرز المغردون تصريحات أدلى بها بايدن عن السعودية وفتح المجال الجوي لإسرائيل في حين تداول نشطاء آخرون لقطة للرئيس الأمريكي زعموا فيها أنه كان "نائما" خلال لقاء هرتسوغ، فيما لفت آخرون إلى أنه كان يقرأ من ورقة وضعها على فخذيه.

Herzog looking up to see if he's on 'Punk'd 2023' as Biden dozes off. pic.twitter.com/xcf7rY3s9p — The JRE Companion (@TheJRECompanion) July 18, 2023

وقال في تصريحات قبل اجتماعه مع الرئيس الإسرائيلي: "لدينا الكثير لنفعله، هناك الكثير من العمل الشاق، لكن هناك تقدم، ففي العام الماضي، عقدنا أكبر تجمع للعرب والإسرائيليين منذ عقد، وقمنا بحل النزاع على الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان، والذي اعتقد الناس أنه لن يحدث أبدا"

وتحدث بايدن عن فتح المجال الجوي لإسرائيل فوق المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان بعد زيارته هناك، و"جمع الإسرائيليين والفلسطينيين معا على المستوى السياسي في مدينة شرم الشيخ بمصر".

وأضاف الرئيس الأمريكي "أكدت لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الإثنين، على أن التزام أمريكا بإسرائيل التزام صارم وحازم، كما أننا ملتزمون بضمان عدم امتلاك إيران لسلاح نووي أبدا".



