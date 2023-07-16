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BBC

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى تحت حراسة الاحتلال الإسرائيلي

04:57 م الأحد 16 يوليو 2023
عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى تحت حراسة الاحتلال الإسرائيلي

المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

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وكالات

اقتحم عشرات المستوطنين اليوم الأحد المسجد الأقصى وسط حراسة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
وأفادت مصادر محلية، بأن المستوطنين اقتحموا "الأقصى" على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية بالقرب من أبوابه.
وأكدت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب خالد الشريف من مدينة القدس من باب المجلس أحد أبواب المسجد الأقصى.

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المسجد الأقصى الاحتلال الإسرائيلي القدس

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