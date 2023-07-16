الأزمة الاقتصادية المتفاقمة تجبر الرئيس التركي على التوجه نحو الغرب

أنقرة - (بي بي سي)

اتخذ رجب طيب أردوغان خطوة كبيرة هذا الأسبوع لتعزيز علاقات بلاده مع الغرب ، في تحول سياسي سريع في إطار بحثه عن حلول للأزمة الاقتصادية الطويلة والمتفاقمة التي تعاني منها بلاده.

فاجأ أردوغان حلفاءه في حلف الناتو يوم الاثنين عندما تخلى فجأة عن معارضته لطلب السويد الانضمام إلى التحالف العسكري. وقبل ساعات من وصوله إلى ليتوانيا، استنكر اردوغان فشل السويد في القيام بما يكفي لوقف الإرهاب حسب قوله.

يسلط التحول المفاجئ في موقف أردوغان الضوء على الأولوية التي يمنحها الرئيس المعاد انتخابه حديثًا لمسألة إصلاح العلاقات الدبلوماسية مع الغرب وطمأنة المستثمرين الأجانب الذين نأوا بأنفسهم عن تركيا في السنوات الأخيرة بسبب مشاكلها الاقتصادية.

ويقول باتو غوشكون، المحلل السياسي المقيم في أنقرة والذي يعمل في معهد صادق للأبحاث: "إنه أردوغان كما عهدناه. بلا مقدمات وفجأة نشهد تحولاً في السياسة والنبرة". "أي زعيم سياسي آخر سيدفع ثمن مثل هذه الإنعطافات إلا أردوغان. أنه يحولها إلى مكسب له".

التحول جاء بعد أن حصل على التزامات من السويد والولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي وحتى الاتحاد الأوروبي.

تتطلع تركيا الآن إلى استلام طائرات مقاتلة من طراز F-16 من الولايات المتحدة.

يقول أردوغان إن موقف بروكسل "إيجابي" بشأن إحياء مساعي أنقرة المتوقفة منذ فترة طويلة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي والمضي قدمًا في إلغاء التأشيرات للمواطنين الأتراك.

السرعة في تغيير أردوغان لموقفه يُنظر إليها على أنها إشارة واضحة إلى أنه يتخذ نهجًا أكثر إيجابية مع الولايات المتحدة والحلفاء الأوروبيين الذين عبروا عن قلقهم لسنوات من تراجع الديمقراطية في تركيا.

سنحت لاردوغان فرص عديدة لالتقاط الصور في قمة الناتو مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك والمستشار الألماني أولاف شولتز.

سلط الرئيس الأمريكي جو بايدن الضوء على لقائه الثنائي مع أردوغان في أعقاب سنوات من الفتور بينهما.

يقول باتو غوشكون: "أعتقد أن أردوغان بعد الانتخابات يشعر بثقة أكبر قليلاً فيما يتعلق بالعلاقات مع كل من روسيا والغرب".

الثقة في الخارج مطلوبة لكن هناك ضرورة ملحة في الداخل لإنعاش اقتصاد تركيا المتعثر. كانت هذه أكبر قضية في الانتخابات التي فاز بها أردوغان بشق الأنفس في الجولة الثانية من التصويت التاريخي في نهاية مايو/ أيار الماضي.

يقول برهان موركوج ، الخباز الذي يقضي 17 ساعة في اليوم في خبز كعك السميت التركي الشهير في فرن حطب: "الأعمال ليست جيدة".

"كل شيء باهظ الثمن ... الأشخاص الذين اعتادوا شراء كعكتين الآن يشترون واحدة. لقد انخفض الطلب".

ذلك لأن التضخم هنا أقل من 40 في المئة بقليل متراجعاً عن ذروته التي بلغت 85.5 في المئة في أكتوبر/ تشرين الأول 2022.

تراجعت قيمة الليرة التركية إلى أدنى مستوياتها مقابل الدولار الأمريكي هذا الصيف.

في حين رفعت البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم أسعار الفائدة لتهدئة ارتفاع الأسعار خالف الرئيس أردوغان القاعدة الاقتصادية بحجة أن المعدلات المرتفعة قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار. وبدلاً من ذلك استمر في الضغط على البنك المركزي التركي لإبقاء تكاليف الاقتراض منخفضة.

يدير برهان موركوج مخبزه الصغير مع ثلاثة من أشقائه في حي كاديكوي في اسطنبول.

ويشكو من ارتفاع الإيجارات في المنطقة بنسبة 400 في المئة خلال العام ونصف العام الماضيين.

خلال نفس الفترة ارتفعت أيضًا أسعار المواد الأولية الأساسية التي يحتاجها المخبز، فقد ارتفع سعر حطب الفرن بنسبة 900 في المئة وارتفع الدقيق بنسبة 500 في المئة والخميرة 255 في المئة، و السمسم بنسبة 150 في المئة.

وللمساعدة في تخفيف هذه الأعباء تعهد وزير المالية التركي محمد شيمشك، صاحب الخبرة الطويلة في وول ستريت والذي عينه الرئيس أردوغان في المنصب الشهر الماضي، بالعودة إلى "السياسة الاقتصادية الرشيدة".

جنبًا إلى جنب مع محافظة البنك المركزي المعينة حديثًا حفيظة غاية إركان التي تتمتع أيضًا بخبرة في وول ستريت، أشرف شيمشك على أول رفع لاسعار الفائدة عرفته البلاد منذ 27 شهرًا، حيث ارتفعت من 8.5 إلى 15 في المئة.

لكن الخباز غير مقتنع بأن السياسيين يدركون مدى صعوبة الأوضاع التي يواجهها أصحاب الأعمال مثله.

"تعال وقف مكاني لمدة 18 إلى 20 ساعة. أنا اعمل وأنام ثلاث ساعات في اليوم فقط. دع محمد شيمشك يعمل مثلي. من السهل الجلوس وراء الطاولة واتخاذ القرارات. الأمور لا يمكن أن تسير هكذا".

أثناء عودته إلى الوطن من قمة الناتو في ليتوانيا كان تركيز أردوغان على وعده للشعب التركي باستعادة الازدهار الاقتصادي.

وقال للصحفيين على متن الطائرة "سنخفض التضخم إلى خانة الآحاد مرة أخرى."

يقول الاقتصاديون إن إصلاح اقتصاد تركيا المتضعضع والذي تبلغ قيمته 900 مليار دولار بحاجة الى وقت وصبر.

"لا يوجد هناك حل سحري سريع في الأفق. عليك إعطاء الأولوية للمشكلات ومعالجتها وتقييم الأوضاع" حسب رأي مراد غولكان.

وقال مراد غولكان، رئيس شركة استثمارية صغيرة مقرها في اسطنبول "إن هذا ينطوي على تهدئة الاقتصاد، وهو بالطبع أمر غير مرغوب فيه سياسيًا".

تحتاج تركيا أيضًا إلى استعادة ثقة المستثمرين الأجانب. بلغ عجز الحساب الجاري 37.7 مليار دولار في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام، وهو مستوى قياسي ويعني أن تركيا أنفقت على الواردات أكثر بكثير مما حصلت عليه من الصادرات.

ليس الغرب فقط هو المكان الذي يأمل فيه أردوغان سد بعض هذه الفجوة. سيقوم الأسبوع المقبل بزيارة كل من المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة.

وأعلنت الخبيرة الاقتصادية إيريس جيبره: "مرة أخرى نولي وجهنا شطر الغرب وندير ظهرنا لروسيا".

أثار الرئيس أردوغان غضب روسيا نهاية الأسبوع الماضي عندما سمح للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالعودة إلى الوطن مع خمسة من القادة العسكريين الذين كان من المفترض أن يظلوا في تركيا حتى نهاية الحرب.

حتى أن الكرملين حذر تركيا من النظر إلى الأوروبيين من خلال منظار وردي.

ومن المقرر أن يستضيف أردوغان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أغسطس/ آب المقبل ويأمل في إقناع روسيا بإنقاذ اتفاق البحر الأسود الذي ينتهي الأسبوع المقبل والذي يسمح لأوكرانيا بتصدير الحبوب.

كل هذا جزء من عملية موازنة يقوم بها الزعيم تركي الذي يرغب في إبقاء روسيا إلى جانبه لأنه "لن يتم استبدال تلك العلاقة بسهولة بعلاقات يُفترض أن تنمو مع الغرب".