الحرب في السودان: مقتل العشرات في قصف سوق في أم درمان

الخرطوم - (بي بي سي)

قتل ليلة أمس 34 شخصا بينهم أطفال في أم درمان، بحسب السلطات الصحية السودانية، بعد تعرض سوق في المدينة إلى قصف "عشوائي".

ولم يتضح بعد من الذي نفذ الهجوم. كما قتل 45 شخصا في غارة جوية استهدفت المدينة ذاتها في أواخر الأسبوع الماضي.

وأفادت تقارير إعلامية نقلا عن السلطات الصحية بأن معظم القتلى من تجار السوق وأصحاب عربات النقل، ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن شهود عيان قولهم إن "قذيفة مدفعية سقطت في السوق.

وتجددت الاشتباكات المسلحة في أنحاء المدينة، وشوهدت ألسنة اللهب والدخان. كما حلق الطيران الحربي في سماء المدينة، وأطلق مجموعة من القذائف الصاروخية على بعض المواقع.

ولم تصدر حتى الآن أي بيانات رسمية عن تطور المعارك.

وبحسب وكالة الأناضول فقد اعتبرت واشنطن، مقتل مدنيين في غارات جوية في بحري وأم درمان شمالي وغربي العاصمة الخرطوم تطورا خطيرا للقتال في السودان.